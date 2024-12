Além dos gols: como Gabigol virou marca e alavancou idolatria no Flamengo

Seguimos um planejamento detalhado para garantir que cada item reflita a essência do atleta. Tudo começa com uma análise estratégica, em que identificamos as preferências dos fãs e as tendências do mercado esportivo. A partir disso, criamos ideias que unem funcionalidade, exclusividade e apelo emocional, sempre em alinhamento com o ídolo e sua equipe. Na etapa de escolha, priorizamos produtos que tenham alto potencial de conexão com os torcedores.

Talita Chalhub

A construção da marca Gabigol não aconteceu da noite para o dia. A comemoração marcante passou a ser febre principalmente entre as crianças. Os diferentes estilos adotados por ele ao longo de seis anos também marcaram. Os produtos piratas apareceram, fizeram muito sucesso e ligaram o alerta para o estafe do jogador. A ideia é abranger também todos os públicos. O Gabigolzinho, por exemplo, ajuda a ligar ainda mais o atacante às crianças. A ideia partiu do próprio Gabriel e se tornou um dos principais produtos disponíveis.

Gabigol com camisa da coleção própria de produtos Imagem: Divulgação

O Gabriel dentro de campo é o ator principal, esse é o fator que a sua imagem precisa para comunicar seus interesses com os seus fãs. O assédio público, seja por torcedor ou não, contribuem para os incríveis engajamentos que ele alcança em todas as suas plataformas digitais. Porém um trabalho de imagem com excelência e a autenticidade que o Gabriel aplica sustenta a audiência de todos os projetos que carregam seu nome.

Júnior Pedroso

O Flamengo também aproveitou o hype. O clube vende nas lojas oficiais o boneco do atacante, além de livros e copos. Isso foi uma parceria do atacante com o Rubro-negro para impulsionar os dois lados. O futuro pode até não ser na equipe, mas Gabriel quis aproveitar todos os últimos minutos que tem.