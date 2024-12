Mundial: Flamengo pega ex-time de Filipe Luís, algoz de 2014 e tunisiano

Já me deu alegria. Não cospe no prato que come, não, filho.

Mas Filipe, quando era lateral-esquerdo, teve uma temporada no Chelsea (2014-2015) e foi apagado. Frustrou-se com José Mourinho. Tanto que voltou para o Atletico de Madrid logo em seguida.

O Chelsea se classificou ao Mundial de Clubes porque venceu a Champions 2020-2021. No Mundial daquele ano, venceu o Palmeiras na final.

Lembram-se do León?

O Flamengo caiu no grupo com o León na Libertadores 2014. Perdeu os dois jogos. O segundo, por 3 a 2, no Maracanã, a partida que sacramentou a eliminação rubro-negra da competição.

O torcedor que já tinha o trauma de outro mexicano, o América, ganhou mais um episódio de frustração precoce durante o período de seca na Libertadores.