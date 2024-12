Gabigol desabafa sobre sofrimento com Tite no Fla: 'Corroendo por dentro'

O atacante Gabigol fez críticas sobre a relação com o técnico Tite no Flamengo.

O que aconteceu

Gabigol listou Tite e a questão do doping ao comentar que teve um ano muito difícil: "Não contava comigo". Ele falou sobre o assunto no segundo episódio de sua série 'Até o Fim', publicada no YouTube.

O atacante disse que sofreu com o tratamento em treinos e por ser pouco utilizado em jogos: "Foi me corroendo por dentro". Ele ponderou que a convivência com o treinador no dia a dia havia sido mais complicada do que abordar a história após o fim. Os dois tinham uma relação estremecida desde antes de se encontrarem no Flamengo.