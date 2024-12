Vitória bate Fortaleza com dois de novo artilheiro e espanta rebaixamento

O Vitória aproveitou dois erros defensivos do Fortaleza e venceu por 2 a 0 o jogo deste domingo (1), no Barradão, no fechamento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alerrandro foi o responsável pelos dois gols do Vitória, aos 9' e 37' do primeiro tempo, o segundo deles aproveitando uma 'canelada' de João Ricardo após a bola pegar no morrinho artilheiro em recuo de Titi. Edu chegou a ampliar para o Vitória aos 32' da etapa final, mas o gol foi anulado pelo VAR.

O camisa 9 assumiu a artilharia do Brasileirão ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians, com 13 gols. Ambos marcaram duas vezes nesta 36ª rodada e deixaram Estêvão, do Palmeiras, que tem 12, para trás.