Transmissão ao vivo de Inter x Nacional pela Libertadores: veja onde assistir

O Internacional recebe o Nacional-URU na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? O Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo com exclusividade.

O Inter quer se manter invicto na Libertadores. Com quatro pontos somados em duas rodadas, o Colorado lidera o Grupo F e vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Atlético Nacional.