Caracas FC x Atlético-MG: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 23/04

Em um confronto crucial pela Copa Sul-Americana, o Caracas FC (2º do Grupo H) recebe o Atlético-MG (1º) no Estádio Olímpico de la UCV, em um duelo que pode definir a liderança do grupo.

O Galo, líder isolado, busca consolidar sua posição, enquanto os venezuelanos do Caracas tentam surpreender em casa para ficar mais perto da classificação.