Vôlei Renata se aproxima da 2ª final seguida da Superliga

Aquele 40-38 pesou para ambos os lados. Os campineiros ganharam confiança e passaram a atuar com vantagem no placar. Já os visitantes passaram a errar demais, tentaram mudar muitas peças e só tiveram um novo bom momento até meados da terceira parcial.

O Troféu VivaVôlei nesta noite ficou com o levantador Bruninho, do Vôlei Renata. Na disputa entre os pontuadores, o oposto Guilherme Sabino, do Suzano, anotou 17 acertos, um a mais do que o argentino Bruno Lima.

Na outra série da semifinal, o Sada Cruzeiro também saiu na frente ao derrotar o Praia Clube, ontem, por 3 a 0, no Riachão, em Contagem (MG) e joga pela vaga na decisão no sábado, às 18h, desta vez na casa do Praia, o Ginásio do UTC, em Uberlândia. A final em jogo único da Superliga Masculina será no dia 4 de maio, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

VÔLEI RENATA: Bruninho, Bruno Lima, Léo, Judson, Adriano, Maurício Borges e Lukinha (líbero). Entraram: Bandini, Davy e Cristiano. Técnico: Horacio Dileo.

SUZANO: Bieler, Guilherme Sabino, Maicon Leite, Pedrosa, Daniel Muniz, Renan Bonora e Tiago Brendle (líbero). Entraram: Gabriel, Rodriguinho, Taichi, Wennder, Gabriel Pessoa e Gabriel Santos. Técnico: Peu Uehara.

