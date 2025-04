Unión Española x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

Como empatou com o Vitória em casa no fim de semana, o Fluminense decidiu priorizar o Brasileirão. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho viajou com a delegação. Assim, Alexandre Mendes é quem comanda o time.

Na equipe que vai a campo, a principal expectativa gira em torno do meia uruguaio Rubén Lezcano, uma contratação importante do Tricolor e que deverá começar entre os titulares pela primeira vez. O que não se confirmou foi a expectativa do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, recuperado de lesão na coxa esquerda, se juntar ao grupo. No entanto, ele permaneceu no Brasil para um trabalho de reforço muscular.

"Vamos com um time em condições sempre de vencer", disse Renato Gaúcho.