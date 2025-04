Atletico-GO x Cuiabá Palpite: Onde assistir, Escalações, Hora - 22/04 - Série B

Atlético-GO x Cuiabá: veja o palpite e onde assistir o duelo válido pela 4ª rodada da Série B 2025. A partida acontece nesta terça-feira, 22 de abril, às 19h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.​

Os dois times jogam um pouco abaixo do esperado nesse começo de Segundona. É claro que ainda é cedo no torneio e muita coisa ainda pode acontecer, mas os torcedores já começam a se preocupar e o duelo de hoje pode ajudar a aliviar as dúvidas. Veja onde assistir Atlético-GO x Cuiabá e os prognósticos do jogo!