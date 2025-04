Libertad-PAR x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O São Paulo volta a campo pela Libertadores nesta quarta-feira. O Tricolor visita o Libertad-PAR, no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada do Grupo D. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

A equipe são-paulina espera voltar a vencer no torneio continental após empatar em 2 a 2 com o Alianza Lima-PER, na última rodada, no Morumbis. O time brasileiro figura na segunda posição da chave, com quatro pontos, dois a menos que o Libertad-PAR, líder.

O técnico Luis Zubeldía ganhou um respiro no comando técnico do São Paulo após vencer o Santos, por 2 a 1, no último domingo. Antes do San-São, o Tricolor amargava uma sequência de quatro empates.