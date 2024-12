Filipe Luís diz que Flamengo busca substituto para Gabigol e projeta adeus

Flamengo-2019 x Botafogo-2024: "Parabenizar o Botafogo, vitória justa e merecida. Parabenizar o Atlético por ter chegado em duas finais. Queria muito estar nesta final e é bom que possamos sentir esta dor porque nos motiva a estar ano que vem. Merecido, a campanha do Botafogo com um time todo novo, a maioria contratado este ano, um investimento alto. Faz crescer ainda mais o nível do Brasileiro e do sul-americano. As comparações não são justas, o futebol evolui a cada ano. Fomos os melhores em 2019, e o Botafogo está sendo o melhor de 2024. Vivem uma grande temporada. Todo mundo começa com a possibilidade de disputar quatro títulos no ano: estadual, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo conquistou dois, e o Botafogo vai conquistar os dois, provavelmente. Este grupo de jogadores conseguiu manter a ambição até o final. O meu elenco é muito qualificado, um dos mais fortes da América e, por mais que outros times possam chegar em finais, acredito cegamente nos meus jogadores. Na minha opinião, tenho o melhor elenco."

De La Cruz e elogio a Pulgar: "Foi muito importante na Copa do Brasil. Fez um jogo perfeito contra o Corinthians na ida, na volta se esvaziou até machucar. Estava com dor, mas não pediu para sair. Fez parte do processo onde o Evertton melhorou e cresceu. Quando um jogador está fora e vê Erick e De La Cruz jogando, ele também aprende. Os meio-campistas são o coração do meu time, são os mais importantes e preciso muito deles. É muito bom poder recuperá-lo. O futebol dele cresce. O Evertton vem jogando muito, o Nico cada vez melhor e o Erick é jogador de nível Barcelona. Quero recuperar muito o Allan."

Alcaraz: "Primeiramente, dá tudo pelo time. Vemos o esforço dele. Cada vez que erra, ele tenta de novo, não se esconde. Tem muita força e obviamente não está no seu melhor momento, mas é um jogador que dá tudo. Todo jogador passa por fases boas e ruins, com muita confiança... Tem fases que você não está no seu melhor momento. Ele não está em uma fase horrível, até porque ele trabalha, treina muito, presta atenção. A execução não está tão fina, mas é questão de tempo. Posso dar todo suporte e carinho para ele superar essa fase e ser o jogador que esperam que seja. Sem pressa, é um jogador que assinou contrato longo com o Flamengo. A torcida pede raça e ele está dando."

Pedro: "Precisamos do Pedro, era o artilheiro do Brasil. Um jogador desse calibre é importante que a gente recupere. É importante que ele volte bem, porque tem a alta médica e a competitiva, que é um pouco diferente. Ele pode estar disponível, mas não no seu melhor nível competitivo. Está indo tudo de maneira perfeita e vamos dar esse suporte para ele voltar e ser importante como vinha sendo."

Jogo contra o Criciúma: "Torcedor pode esperar que os jogadores falem no campo, que possamos ir para lá com os jogadores que estão bem, trabalhando, com confiança e que querem jogar. Vamos para fazer um jogo do mesmo nível de hoje, contra o Fortaleza... E tentar vencer. Essa camisa exige isso, vencer. É preparar bem, um adversário que está no rebaixamento, joga no nervosismo e temos que usar nossas armas para vencer."

Super Mundial: "Já é uma honra jogar o Mundial. Sinal que fizemos bem as coisas nos anos anteriores. Independente do adversário, vai ser muito difícil, estão os melhores do mundo neste torneio. Vamos para ganhar. Nunca vamos só para passar da fase de grupos. Temos de ser realistas: Bayern, Real, têm os melhores jogadores do mundo. Não é fácil, mas tudo pode acontecer. Penso que vai ganhar o Mundial quem estiver em um melhor momento. O Fluminense não está em um bom momento, mas pode estar até junho. É muito cedo para falar disso."