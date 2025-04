Transmissão ao vivo de Vasco x Lanús pela Sul-Americana: veja onde assistir

Vasco e Lanús medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O confronto entre Vasco e Lanús vale a liderança do Grupo G. As duas equipes somam quatro pontos após duas rodadas, com os argentinos na frente pelos critérios de desempate.