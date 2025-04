Bernardinho elogia Sabino e confirma convocação nesta semana

Neste caso, poderão ser chamados, por exemplos, atletas de Itambé Minas, Sesi Bauru, Joinville e Vedacit Guarulhos, eliminados nas quartas de final da Superliga. Perguntado sobre o oposto Sabino, do Suzano, Bernardinho foi só elogios.

“O Sabino está em observação permanente, um garoto de muito potencial físico. Esteve na Seleção B no ano passado, certamente está no nosso radar. Sustentou o Suzano no primeiro set o tempo inteiro. Falamos (eu e o Serginho Escadinha) sobre o Sabino, sobre os golpes dele, está evoluindo no viagem, que era um saque que ele não tinha… São garotos que, para crescer, têm que viver esse tipo de situação. Têm que estar na quadra, têm de vivenciar essa tensão. É importante para ele (Sabino) e para outros que estão por aí. E alguns (jogadores) não estiveram na quadra e isso é preocupante”, comentou Bernardinho, que teve as palavras reforçadas por Serginho.

“Sabino é o oposto que vai estar compondo com Darlan. No nível internacional tem de sacar forte, tem de sacar viagem. Nossos opostos precisam dar porrada”, emendou o ex-jogador.

PONTO DE ATENÇÃO

O treinador e o ex-líbero ainda fizeram um alerta sobre o nível de saque do vôlei brasileiro, algo que precisa melhorar para o cenário internacional de seleções neste novo ciclo olímpico:

“Estou observando aqui, um jogo muito tenso. O que me preocupa no jogo de hoje é que, pela tensão, um nível de saque ainda baixo pelo que a gente espera. Precisamos, como um todo, culturalmente, melhorar o saque do Brasil”, disse Bernardinho.