Estudiantes x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Com uma lesão no tornozelo direito, o zagueiro Jair é desfalque certo. Assim, David Ricardo deve ser o companheiro de zaga de Alexander Barboza, poupado na derrota contra o Atlético-MG por conta de um desconforto muscular. Quem segue fora é o meia Santiago Rodríguez, que sofre com dores na perna esquerda.

O Botafogo não é o único time em situação delicada neste duelo. Com apenas um triunfo nos últimos oito jogos, o Estudiantes também está muito pressionado na Argentina.