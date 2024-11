Botafogo supera expulsão no início, vence Atlético e conquista Libertadores

Perto dos 30 minutos, Artur Jorge aproveitou uma paralisação para chamar seus jogadores para conversar. Logo após o papo, Luiz Henrique e Savarino se aproximaram e tabelaram pela esquerda. O lance terminou na finalização de Marlon Freitas, que tocou em Savarino, desviou em Battaglia e se ofereceu para o mesmo Luiz Henrique finalizar forte e abrir o placar.

Sete minutos depois, mais uma vez Luiz Henrique foi decisivo. Em uma bola recuada para Everson, ele acreditou no lance e se intrometeu entre Arana, que protegia, e o goleiro atleticano, chegou antes na bola e foi derrubado por Everson. O árbitro não marcou, mas reviu o lance no VAR e voltou atrás. Alex Telles cobrou forte e ampliou.

Na segunda etapa, Milito já voltou com três substituições ofensivas: Mariano, Bernard e Vargas. Com as mudanças, Hulk saiu de uma posição mais central, onde estava marcado individualmente por Marlon Freitas, e foi jogar aberto pela direita, em cima de Alex Telles. O Galo ficou com Bernard e Hulk pela direita, Paulinho e Vargas pela esquerda, com Deyverson no comando de ataque.

O Galo diminuiu logo no primeiro lance, em escanteio cobrado com perfeição por Hulk na cabeça de Vargas. Depois, o que se viu foi uma pressão total e absoluta do Galo, mesmo depois de Artur Jorge mexer e ajeitar o meio-campo colocando Danilo Barbosa no lugar de Savarino, além de Marçal no lugar de Alex Telles para reforçar a marcação em Hulk.

O Botafogo foi segurando a pressão até que, no minuto final, Júnior Santos recebeu na bandeira de escanteio, fez jogada espetacular, invadiu a área e tentou servir Matheus Martins, mas viu a bola voltar para ele para fechar o placar.

Lances Importantes

Expulsão com 29 segundos! Gregore levantou demais o pé em disputa de bola com Fausto Vera, tocou a bola e depois acertou em cheio a cabeça do volante do Galo. O árbitro Facundo Tello expulsou o volante direto, ainda em campo, sem interferência do VAR.