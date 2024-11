Mercado: Vasco e Santos disputam Luís Castro, futuro de Suárez e mais

Luis Suárez seguirá atuando ao lado de Messi no Inter Miami Imagem: Reprodução/X/Inter Miami

Futuro de Suárez. O Inter Miami anunciou a renovação de contrato do atacante uruguaio Luis Suárez até o final de 2025. O novo vínculo com o camisa 9 se encerra ao fim da próxima temporada da Major League Soccer (MLS). "Estou muito feliz, muito animado para continuar por mais um ano e poder aproveitar estar aqui com esses torcedores, que para nós é como uma família. Nós nos sentimos muito conectados com eles, e espero que, no ano que vem, possamos trazer ainda mais alegria para eles", disse o uruguaio.

Novidade santista. O Santos terá mais um integrante na sua diretoria a partir de 2025. O Peixe contratou Guilherme Sousa, dirigente do Coritiba, para exercer o cargo de gerente de futebol na próxima temporada. Ele trabalhará ao lado do departamento de futebol do clube santista, formado por Paulo Bracks (CEO), Alexandre Gallo (executivo de futebol) e Léo (coordenador de futebol).

Ralf em ação pelo Vila Nova; volante segue no clube em 2025 Imagem: Reprodução/Twitter/VilaNovaFC

Lembra do Ralf, corintiano? Capitão do Vila Nova, o volante Ralf renovou com o clube goiano aos 40 anos de idade, estendendo seu vínculo por mais uma temporada. O jogador marcou história no Corinthians, sendo considerado ídolo do clube do Parque São Jorge, onde conquistou, entre outros títulos, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012. Ralf chegou ao Tigre em 2022 e tornou-se uma das principais peças do elenco goiano. Até agora, ele possui mais de 150 jogos pelo clube.