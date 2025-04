Sem Wesley e Carbonero, Internacional divulga lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras

O Internacional divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos relacionados para o duelo contra o Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece ainda nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Poupados no empate entre Internacional e Fortaleza, no último domingo, Fernando, Alan Patrick e Bruno Henrique estão à disposição do técnico Roger Machado para enfrentar o Palmeiras. Por outro lado, o Colorado não vai poder contar com o atacante Wesley, que sentiu um desconforto muscular no treino desta terça-feira.

O ponta ex-Palmeiras foi um dos destaques do Internacional no Brasileirão do ano passado, com 11 gols e uma assistência em 33 jogos. Nesta temporada, foram 13 partidas e uma assistência.