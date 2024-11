Vasco faz contato por Luís Castro e aguarda retorno do técnico

Em busca de um novo técnico para 2025, o Vasco demonstrou interesse na chegada do português Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr, da Arábia Saudita.

A diretoria Cruzmaltina fez contato com o estafe do treinador nos últimos dias e aguarda uma resposta do profissional, que só tomará uma decisão sobre o futuro da carreira em dezembro.

Além de Luís Castro, o Vasco procurou Pedro Caixinha, ex-RB Bragantino. O também português pediu para aguardar e não deve avançar nas conversas neste momento.