Inter Miami anuncia renovação com Luis Suárez até o fim de 2025

Nesta quarta-feira, o Inter Miami anunciou a renovação de contrato do atacante uruguaio Luis Suárez até o final de 2025. O novo vínculo com o camisa 9 se encerra ao fim da próxima temporada da Major League Soccer (MLS), em dezembro do próximo ano.

"Estou muito feliz, muito animado para continuar por mais um ano e poder aproveitar estar aqui com esses torcedores, que para nós é como uma família. Nós nos sentimos muito conectados com eles, e espero que, no ano que vem, possamos trazer ainda mais alegria para eles", disse Luis Suárez.

O uruguaio foi o artilheiro do Inter Miami nesta temporada. Reeditando a dupla com Messi, dos tempos de Barcelona, Suárez marcou 25 gols e distribuiu 12 assistências, em 37 partidas disputadas. Apesar do bom desempenho, o atacante viu a equipe ser eliminada pelo Atlanta United, nas oitavas de final da MLS. Na mesma fase, o time da Flórida foi derrotado pelo Columbus Crew, na Leagues Cup.