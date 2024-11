Ex-Corinthians, Ralf renova com o Vila Nova aos 40 anos de idade

Capitão do Vila Nova, o volante Ralf renovou com o clube goiano aos 40 anos de idade, estendendo seu vínculo por mais uma temporada. O jogador marcou história no Corinthians, sendo considerado ídolo do clube do Parque São Jorge, onde conquistou, entre outros títulos, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012.

Com o novo acordo com o Vila Nova, o vínculo do volante irá até o dia 30 de novembro de 2025. Ralf chegou ao Tigre em 2022, se tornando uma das principais peças do elenco goiano. Até agora, o jogador possui mais de 150 jogos pelo clube.