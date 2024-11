São Paulo: Casares não descarta contratação de peso, mas foca em 'pontuais'

A grande busca do mandatário, porém, é por um camisa 10. Casares sonha encontrar um 'novo James', um atleta com características de criação e que tenha um peso de grande contratação — mas que funcione melhor que o colombiano no Tricolor.

Fomos campeões da Copa do Brasil em 2023 e trouxemos Rafael, que diziam ser reserva do reserva, o Rafinha do Grêmio que caiu, Alisson que ninguém apostava. As maiores foram do Lucas e do James. São Paulo vai estar atento. Se estiver dentro do orçamento, pode ter contratação mais pesada. Mas vamos continuar à procura de reforços pontuais. Nosso elenco é muito bom, enfrentamos Botafogo de igual para igual, Atlético-MG também. Elenco competitivo, reforços pontuais e nunca deixando de lado oportunidades para agregar ao elenco.

Julio Casares