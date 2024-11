Santos contrata dirigente do Coritiba para exercer cargo de gerente de futebol em 2025

O profissional permaneceu no time paranaense por dois anos. Ele foi contratado no final de 2022 para, inicialmente, gerenciar as categorias de base do Coritiba. No ano passado, porém, foi alçado ao profissional.

Anteriormente, Guilherme foi coordenador de operações de futebol no Montverde Academy e supervisor de Seleções de base na CBF. Além disso, ele atuou com Gestor de Esportes no COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

Ele também realizou um trabalho como gerente administrativo de base no Atlético-MG. O dirigente foi o responsável pela área entre 2018 e 2022, quando deixou o Galo e rumou ao Coritiba.