Inter vira 'coringa' na briga por título e pode até se sagrar campeão; veja

O Inter se vê diante da oportunidade de não só embolar a briga no topo da tabela, como também de impactar diretamente em quem conquistará o título brasileiro. O clube gaúcho pode acabar "ajudando" algum outro candidato ou seguir sonhando em levantar a taça,

O que aconteceu

Terceiro colocado, o Inter vem embalado com uma sequência de 16 jogos de invencibilidade e encara o Flamengo no final de semana. O time não perde há mais de três meses e visita o Rubro-negro no domingo (1), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada.

Se vencer, vai colar no Palmeiras e continuar perseguindo o Botafogo. A equipe comandada por Roger Machado chegaria a 68 pontos, diminuindo a distância do vice-líder para dois e ficando a cinco do Botafogo, que se isolou com 73 após bater o Alviverde fora de casa.