Gol ilegal do Botafogo? Expulsão correta? Ex-árbitros analisam polêmicas

Ele [Marcos Rocha] é empurrado, mas não devolve o empurrão no peito do jogador, devolve no rosto. E hoje, essa determinação de rosto é uma determinação que está muito séria. Honestamente, achei meio exagerada num jogo desse porte, mas não dá para falar que o árbitro está errado, porque a determinação existe. Alfredo Loebeling

A expulsão do atleta do Palmeiras foi justa. Houve um tapa no rosto do seu adversário com a partida parada. Eu acredito que os atletas deveriam parar de usar as mãos e os braços distribuindo cotoveladas e tapas durante a partida. Quando os árbitros tiveram peito para punir os atletas faltosos, isto acabaria. Ulisses Tavares

A expulsão foi correta. Marcos Rocha deu um tapa no rosto do Igor Jesus com o jogo paralisado, isso é considerado conduta violenta, lance para cartão vermelho. Nadine Basttos

Eu sempre vi os dirigentes passando a mão na cabeça desses jogadores. Foi uma jogada muito infantil, uma jogada idiota. Na minha opinião, esse jogador deveria ser punido pela equipe. A equipe não dá nenhuma represália a um jogador que faz um lance desse, um lance muito infantil. Tinha de ser expulso porque foi uma jogada muito infantil, um tapa que ele quis dar. João Paulo Araújo

Botafogo vence o Palmeiras em 'final'

O Botafogo bateu o Palmeiras por 3 a 1 e reassumiu a liderança do Brasileirão. A equipe carioca contou com gols de Gregore, Savarino e Adryelson para bater o adversário. Richard Ríos descontou.