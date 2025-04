Corinthians mira vencer o Racing-URU para encerrar série negativa na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Corinthians tem mais uma oportunidade para colocar ponto final na série negativa que vive na Sul-Americana. A equipe alvinegra recebe o Racing-URU, na Neo Química Arena, em São Paulo. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

O Timão não sabe o que é vencer na competição há quatro partidas. A última vitória ocorreu em setembro do ano passado, quando o time superou o Fortaleza, por 3 a 0, pela volta das quartas de final.

Desde então, o time de Itaquera acumulou dois empates e duas derrotas. Na semifinal da última edição, a equipe empatou com o Racing-ARG na ida, em 2 a 2, e perdeu por 2 a 1 na volta. Já em 2025, o Alvinegro foi derrotado pelo Huracán em casa, na estreia, por 2 a 1, e ficou no 1 a 1 com o América de Cali, na Colômbia, na última rodada.