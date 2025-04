Municipal Iquique x Cienciano: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 24/04

Municipal Iquique x Cienciano: confira o palpite e onde ver a partida da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado nesta quarta-feira (24/04), às 21h30 (de Brasília), no Estadio Tierra de Campeones, no Chile.

O Cienciano ocupa a 3ª posição do Grupo H, com 3 pontos, enquanto o Municipal Iquique ainda não pontuou e está na lanterna. O duelo é crucial para as pretensões de ambos na competição.