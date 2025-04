Godoy Cruz x Grêmio: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 24/04

Godoy Cruz x Grêmio: veja os palpites e onde assistir ao duelo desta quinta-feira (24/04), às 19h00 (horário de Brasília), no Estadio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2025.

O Godoy Cruz lidera o grupo, enquanto o Grêmio tenta assumir a ponta e se consolidar entre os classificados. O jogo promete equilíbrio, com as duas equipes buscando confirmar seu favoritismo no grupo.