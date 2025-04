Godoy Cruz x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Godoy Cruz enfrenta o Grêmio, às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas.

O Godoy Cruz está acima do Grêmio, por conta dos critérios de desempate. As duas equipes estão com 100% de aproveitamento no grupo. A equipe gaúcha terá a estreia do técnico Mano Menezes, sucessor de Gustavo Quinteros, demitido na última quarta-feira.