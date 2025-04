Ex-Corinthians, Guerrero chega aos dez gols com a camisa do Alianza Lima

Paolo Guerrero, atacante peruano ex-Corinthians, tem se destacado no Alianza Lima. Aos 41 anos, o jogador reencontrou a boa fase no futebol peruano.

Segundo os dados do Sofascore, Guerrero marcou dez vezes em suas 21 partidas pelo Alianza Lima. Além disso, o atacante tem ótima eficiência. Ele converte 70% das chances claras e precisa de apenas duas finalizações no alvo para balançar as redes.

Além dos gols, Guerrero tem ótimos números nas ações ofensivas pela equipe peruana. O atacante venceu 56 duelos aéreos, sofreu dois pênaltis e deu uma assistência desde que chegou ao Alianza Lima.