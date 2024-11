Botafogo atropela Palmeiras, cala Allianz e fica perto do título brasileiro

Weverton aparece, e John faz milagre. O Botafogo continuou incomodando a zaga palmeirense com investidas de Almada e Savarino que pararam em Weverton, mas acabou surpreendido já no início dos acréscimos e precisou contar com a estrela de John para manter o placar intacto até o 2° tempo: Marcos Rocha tabelou com Estêvão, disparou para a área e recebeu cruzamento na medida do companheiro. O goleiro, no entanto, se esticou e praticou linda defesa no contrapé.

Weverton em ação durante Palmeiras x Botafogo, jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Joisel Amaral/AGIF

Flaco entra e assusta. O alviverde voltou dos vestiários com Flaco López no lugar de Felipe Anderson e, diante da mudança, Rony passou para a ponta esquerda. Não demorou para a mudança de Abel gerar perigo: aos 8 minutos, o camisa 10 achou o centroavante, que cabeceou e, por pouco, não balançou as redes — Flaco ainda teve outra chance pouco depois, mas tentou dar de cobertura e falhou.

Mais substituições. Sem ver seu time pressionar, o técnico palmeirense voltou a mexer e acionou a dupla Dudu e Mauricío para as saídas de Rony e Aníbal Moreno. Artur Jorge reagiu rapidamente e também fez duas trocas, colocando Marçal no lugar do amarelado Alex Telles e Matheus Martins para a vaga de um pouco inspirado Luiz Henrique.

Marcos Rocha é expulso. O alviverde ficou com dez jogadores aos 24 minutos, quando Marcos Rocha e Igor Jesus se enroscaram ainda com bola parada: após o atacante afastar o lateral com os dois braços, acabou acertado por cima e por baixo pelo palmeirense. Wilton Pereira Sampaio chegou a dar amarelo, mas checou o ato no VAR e acabou expulsando o camisa 2.

Savarino incendeia. O Botafogo foi rápido e aumentou sua vantagem a partir de um tiro de meta de John, que deu lindo lançamento para Igor Jesus. O centroavante se antecipou a Caio Paulista e tocou de cabeça para Savarino, que deslocou Weverton e enlouqueceu a torcida carioca presente no Allianz Parque: 2 a 0.