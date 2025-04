Bahia x Atlético Nacional: Veja onde assistir ao jogo pela Copa Libertadores

Os donos da casa podem assumir a ponta do grupo F em caso de vitória. O Bahia contou com o empate do Internacional na rodada. Só que o Atlético Nacional também mira a ponta da chave. Os colombianos vão tentar surpreender para ficarem em boa situação no grupo.

PONTUAÇÃO

Bahia - 4 pontos em 2 jogos - 2º lugar do grupo F



Atlético Nacional - 3 pontos em 2 jogos - 3º lugar do grupo F