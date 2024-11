Por que Gabigol pediu para definir seu futuro apenas em dezembro

Foi uma situação que pegou a gente de surpresa, também da maneira que foi colocada, cravando posicionamento de o Gabigol já ser do Cruzeiro. A gente não tem absolutamente nada assinado, o que temos é um desejo. É um jogador de nível mundial, nível de seleção. A gente já escutou da parte deles que é muito bem vista a possibilidade do Cruzeiro, mas a gente só pode falar quando tiver alguma coisa assinada.

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro

Neste meio tempo, o Santos também surgiu como grande interessado e passou a flertar com o atacante. O desejo virou uma proposta, que está na mesa do camisa 9. O pai de Gabigol pediu para que a decisão fosse tomada apenas no próximo mês.

Nós fizemos o posicionamento do Santos, e o pai do atleta pediu que aguardássemos até dezembro. Então, a proposta está feita, nós estamos lá com a situação muito clara ao atleta. Isso não confirma que ele venha. Nós temos que entender que o Santos também chegou um pouco depois de outras propostas que surgiram. Mas está na mesa junto com as outras.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos

Gabigol ainda pode ficar no Flamengo?

Há chances de Gabriel Barbosa seguir no Fla, mas são pequenas. Isso porque o jogador iniciou um verdadeiro processo de despedida no clube carioca, inclusive com indiretas à atual diretoria nas redes sociais.

Gabigol tem deixado claro que ele vai sair do Flamengo não por sua própria vontade, mas pela diretoria. Em publicações e até em suas declarações, ele faz questão de destacar o entraves com a gestão de Rodolfo Landim. O que antes era velado, agora passou a ser anunciado aos quatro ventos.