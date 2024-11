Corinthians pagou por Hugo Souza com ajuda de patrocinadora máster e banco

Com a contratação, a Esportes da Sorte amplia ainda mais a parceria com o Corinthians. A patrocinadora máster do clube também é responsável por arcar com o salário do atacante Memphis Depay.

Sempre dissemos que seríamos muito mais que um nome na camisa do Corinthians e apoiar mais essa contratação de peso, que só reforça esse compromisso, de que realmente caminhamos juntos. Temos total interesse em ver o Timão alcançando cada vez mais resultados positivos.

Sofia Aldin, CMO do Esportes da Sorte

O banco Daycoval, que faz parte dessa empreitada, foi recusado pelo Flamengo como garantia para uma compra parcelada. O Rubro-Negro não aceitou o envolvimento da Brax, mesma fiadora da compra de Matheuzinho, e depois também descartou a carta do banco, não considerado "de primeira linha" pela diretoria flamenguista. No fim das contas, o valor foi pago à vista.