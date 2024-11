Presidente do Santos diz que Gabigol prometeu resposta em dezembro

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, apontou que o clube aguarda uma resposta do atacante Gabigol até dezembro.

Fizemos o posicionamento do Santos, o pai do atleta pediu que aguardássemos até dezembro. Então, a proposta está feita. Nós estamos com a situação muito clara com o atleta, isso não confirma que ele vem. Temos de entender que o Santos também chegou um pouco depois de outras propostas que surgiram, mas está na mesa. Está na mesa junto com as outras Marcelo Teixeira

O que aconteceu

Gabigol não vai ficar no Flamengo após o fim da temporada. O camisa 99 confirmou o adeus logo após a conquista do título da Copa do Brasil.