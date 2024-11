Mercado: Corinthians contrata Hugo, craques livres e futuro de Caixinha

Luís Castro no radar. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, demonstrou confiança no acerto com o treinador Luís Castro para 2025. O dirigente afirmou que o técnico português é prioridade durante o evento Summit CBF Academy, realizado em São Paulo. Teixeira disse que já há negociação e que acredita em um "desfecho favorável". Ele acrescentou que as conversas começaram após a rescisão com Fabio Carille.

Neymar, do Al-Hilal, tem futuro indefinido para o ano que vem Imagem: Francois Nel/Getty Images

Craques quase livres. O mercado da bola já dá seus primeiros passos, e alguns jogadores — que possuem contrato até o meio de 2025 — já estão liberados para assinar pré-contratos com outros clubes. Alguns dos nomes são Neymar, Salah, Van Dijk, Kevin de Bruyne e Kimmich.

O futuro de Caixinha. Livre no mercado da bola, depois de ter deixado o Red Bull Bragantino no fim de outubro, Pedro Caixinha trabalha com a ideia de seguir no futebol brasileiro, sobretudo em um projeto grande e a longo prazo. Nas últimas semanas, o técnico português chegou a ser colocado na mira de Santos e Vasco. Até agora, no entanto, não houve a formalização de qualquer proposta oficial.

E o 9 do São Paulo? A diretoria do São Paulo já sabe da intenção de Luis Zubeldía em contar com mais um centroavante, mas não sabe se irá conseguir atender ao pedido. O clube só vai atender ao desejo se conseguir negociar atletas na janela — a posição não é tratada como prioridade pela diretoria, que quer dois laterais e um meia.