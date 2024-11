São Paulo não prioriza atacante e só vai atender Zubeldía se vender atletas

O argentino chegou a colocar William Gomes como falso 9 na última partida e falou sobre a importância de mais um atleta da função para uma temporada longa. Calleri está lesionado e André Silva é o único à disposição; Juan deixou a equipe no meio do ano rumo ao Southampton (ING).

Nós jogamos com apenas um centroavante reserva e precisamos rever isso, pois tínhamos o Juan no primeiro semestre para supri-los também, e agora não temos e é difícil isso em um campeonato como o Brasileirão, que tem muitas datas. O São Paulo ganhou seis Brasileiros, para você ver como é difícil ganhar.

Zubeldía após o empate com o Galo