Presidente do Santos se mostra confiante por Luís Castro: 'Prioridade'

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, demonstrou confiança no acerto com o treinador Luís Castro para 2025.

O que aconteceu

Marcelo Teixeira afirmou que o técnico português é prioridade. Ele deu a declaração durante o evento Summit CBF Academy, realizado em São Paulo.

O presidente do Santos disse que já abriram negociação e que acredita em um "desfecho favorável". O dirigente acrescentou que as conversas começaram após a rescisão com Fabio Carille.