Neymar, Salah e mais: quem pode assinar pré-contrato em janeiro de 2025

O mercado da bola já dá seus primeiros passos, e alguns jogadores — que possuem contrato até o meio de 2025 — já estão liberados para assinar pré-contratos com outros clubes. Com Neymar, Salah e até Kevin de Bruyne, o UOL lista quem pode trocar de time.

Neymar

O atacante brasileiro tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025, mas já movimenta o mercado. O Santos tem interesse em repatriar o jogador, que se recupera de uma lesão na coxa e passou mais de um ano parado por conta de uma cirurgia no joelho. Segundo o pai do jogador, eles nunca estiveram "tão livres" para decidir o futuro do camisa 10.

Trio do Liverpool

Salah, Alexander-Arnold e Van Dijk tem futuro incerto no atual líder do Campeonato Inglês. O atacante, inclusive, afirmou recententemente que não recebeu proposta para permanecer no time e que está "mais dentro do que fora". Salah não escondeu a decepção pelo possível adeus ao Liverpool.