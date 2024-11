Livre no mercado, Pedro Caixinha pretende seguir carreira no Brasil

Livre no mercado da bola, depois de ter deixado o Red Bull Bragantino no fim de outubro, Pedro Caixinha trabalha com a ideia de seguir no futebol brasileiro, sobretudo num projeto grande e a longo prazo.

Nas últimas semanas, o técnico português chegou a ser colocado na mira de Santos e Vasco. Até agora, no entanto, não houve a formalização de qualquer proposta oficial.

Com passagens por Portugal, México, Qatar, Escócia, Arábia Saudita e Argentina, Caixinha também tem recebido algumas sondagens de outros países. Porém, não tem pressa para definir o futuro.