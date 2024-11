Mercado: busca do São Paulo por camisa 9, novo técnico no Santos e mais

Quem vai suceder Carille? O Santos cancelou uma reunião que teria com Cuca. Alexandre Gallo, executivo de futebol do Peixe, marcou e depois cancelou um papo com o técnico em Curitiba. A conversa ocorreria no sábado (23), mas o duelo santista contra o Sport adiou os planos, e não houve novo contato. Luis Castro, ex-Botafogo, e Renato Gaúcho, do Grêmio, são outros nomes que interessam.

Joia até 2028. O Santos está bem perto de renovar o contrato de Souza. O novo vínculo do lateral esquerdo será válido até 2028. O jogador de 18 anos é uma das grandes promessas do Peixe e estava com o futuro incerto — ele, aliás, já chamou atenção de times como Barcelona e Chelsea.

Felipe vai comandar o Vasco nos últimos jogos do Brasileirão Imagem: Leandro Amorim / Vasco

Tem novidade no Vasco. Pedrinho, presidente do Vasco, anunciou que o ex-jogador Felipe Maestro vai comandar o time nos três últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O mandatário concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (25), ao lado do diretor de futebol Marcelo Sant'Anna. Felipe estava no cargo de diretor técnico da SAF. Ex-jogador do Vasco, ele foi anunciado em junho, à época para trabalhar ao lado de Pedro Martins.

Custo alto, retorno alto. A história de Gabigol e Flamengo termina no final da próxima semana. Maior ídolo recente do clube e decisivo para a nova era vitoriosa, o atacante custou quase R$ 100 milhões e tinha multa altíssima, mas sairá de graça para seguir a carreira em outro lugar. Ele deixará a equipe com status de jogador com mais títulos na história do clube, ao lado de Zico, Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique.

Futuro de Lucas Lima. A permanência de Lucas Lima é uma prioridade do Sport para 2025, afirmou o presidente do clube, Yuri Romão, em entrevista ao "De Primeira". O dirigente exaltou o papel do jogador na volta do clube à elite do futebol brasileiro. "Eu admiro demais ele não só pelo futebol, mas pela postura interna no grupo. A gente deve, sim, conversar com ele, com seu empresário e com o Santos para que possamos entrar num acordo para 2025", disse.