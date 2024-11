São Paulo trabalha para ter Wendell na pré-temporada nos EUA, diz Hernan

O São Paulo vai intensificar a negociação com o lateral Wendell com o objetivo de tê-lo no elenco já na pré-temporada de 2025, marcada para os EUA, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A ideia é avançar essa semana. A prioridade do São Paulo é que o Wendell já esteja na pré-temporada nos Estados Unidos. O São Paulo quer fechar isso antes do término do Brasileiro.