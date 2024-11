Vasco: Pedrinho anuncia Felipe como técnico na reta final do Brasileiro

Pedrinho, presidente do Vasco, anunciou que o ex-jogador Felipe Maestro vai comandar o time nos três últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O mandatário concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (25), ao lado do diretor de futebol Marcelo Sant'Anna.

Vamos colocar o Felipe como treinador interino. Vai cumprir os três jogos restantes e ponto. Essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. Felipe é um cara muito capacitado, tem todas as licenças da CBF, está no dia a dia do treinamento e conhece os atletas. Para uma reta final de três jogos, seria um risco trazer um jogador jovem, sendo que precisamos de uma representatividade para atingir os objetivos Pedrinho

O que aconteceu

Felipe estava no cargo de diretor técnico da SAF. Ex-jogador do Vasco, ele foi anunciado em junho, à época para trabalhar ao lado de Pedro Martins.