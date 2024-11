Santos cancela papo com Cuca, elogia Renato Gaúcho e vê Luís Castro difícil

Cuca é um dos nomes analisados para substituir Fabio Carille, mas não há consenso na diretoria. O treinador gostaria de voltar ao Santos para o que seria a quarta passagem.

O técnico que reúne mais entusiastas no Santos é Luís Castro, ex-Botafogo. O portuguès está livre no mercado depois de passagem pelo Al-Nassr.

Castro não tem pressa para definir o futuro e diz, por meio do seu empresário, que prioriza um projeto esportivo. Financeiramente a vida está resolvida.

O Peixe tem concorrência grande e busca formas de atrair o técnico no seu retorno à Série A. Os primeiros contatos não empolgaram.

Outro profissional em pauta é Renato Gaúcho, que está no fim do contrato com o Grêmio. Renato não abrirá negociação com nenhum clube até o fim do Brasileirão, em 8 de dezembro.

CEO do Santos, Paulo Bracks elogiou Renato em entrevista à Rádio Gaúcha. Bracks frisou que era uma "opinião pessoal", e não uma declaração como dirigente do clube.