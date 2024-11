Presidente do Sport quer manter Lucas Lima em 2025: 'Só não fez chover'

Eu admiro demais ele não só pelo futebol mas pela postura interna no grupo. A gente deve, sim, conversar com ele, com seu empresário, com o Santos, para que possamos entrar num acordo para 2025.

É um profissional extraordinário, sempre positivo, tem um jeito bem tranquilo, de poucas palavras, quietinho no canto dele, mas é um profissional exemplar que engrandece qualquer equipe, não só o Sport.

Yuri Romão, presidente do Sport

'Nordeste é nova força do futebol'

O presidente do Sport disse que os clubes do Nordeste representam a "nova força do futebol brasileiro".

Em 2025, caso o Vitória se mantenha na Série A, o futebol da região terá pela primeira vez cinco clubes na primeira divisão — Fortaleza, Bahia, Sport, Ceará e o Leão baiano (12º colocado no Brasileirão).