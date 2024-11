Santos encaminha acordo e fica muito perto de renovar contrato de Souza

Apesar do sucesso, o lateral esquerdo ainda tem poucos jogos no profissional. Ele foi utilizado em nove oportunidades, sendo uma no Campeonato Paulista e oito na Série B. Ele foi titular três vezes e deu duas assistências.

A informação foi inicialmente divulgada pela jornalista Gabriela Brino e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Santos encerrou a temporada no último domingo. Em 2025, a equipe estará de volta à elite do futebol brasileiro e também disputará o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.