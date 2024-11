Salah evita zebra, Liverpool vence lanterna e se isola de vez no Inglês

Salah apareceu para evitar zebra, marcou dois e Liverpool abriu oito pontos de vantagem antes de "final" contra o City.. O camisa 11 vinha fazendo uma partida discreta, mas mostrou estrema categoria e, com um toque na bola após lançamento longo, deixou tudo igual. Os Reds seguiram no ataque, tentando furar o bloqueio do Southampton e brilhou novamente a camisa do egípcio, que marcou de pênalti e colocou o Liverpool na frente.

Gols

0x1: Aos 29 minutos do primeiro tempo, o Sothampton tentou sair da sua área de pé em pé, mas Stephens errou e entregou para Szoboslai, que finalizou da entrada da área para abrir o placar.

1x1: Aos 43 minutos do primeiro tempo, Dibling foi derrubado na grande área e, após confirmação do VAR, Armstrong foi para cobrança, bateu no canto direito, Kelleher defendeu, e o atacante deixou tudo igual no rebote.

2x1: Aos 11 minutos do segundo tempo, o Southampton puxou contra-ataque após cobrança de escanteio, Dibling passou pela desorganizada defesa do Liverpool e só rolou para Fernandes marcar.

2x2: Aos 19 minutos do segundo tempo, Gravenberch fez um belo lançamento longo para Salah. O atacante, com um toque, tirou a bola do goleiro McCarthy e viu a bola morrer no fundo da rede.