Por que Rebeca escolheu discursar em português em 'Oscar' do esporte

Vencedora do Laureus World Sports Awards, o "Oscar" do esporte, Rebeca Andrade subiu ao palco e fez questão de discursar em português, deixando de lado as "línguas oficiais" inglês ou espanhol. O ex-jogador Figo, que entregou o troféu à ginasta ao lado de Cafu, fez o papel de tradutor.

Foi incrível, de verdade. Tinham pessoas emocionadas com o discurso, com a forma que falei. Por isso que, para mim, é tão importante falar português. Entendo que o inglês é língua universal, mas gosto que as pessoas entendam o que estou falando, que os brasileiros entendam o sentimento quando coloco para fora minhas palavras Rebeca Andrade

Rebeca levou para a cerimônia Aline Wolff, sua psicóloga. "Poder proporcionar esse momento incrível para as pessoas que estão ali diariamente, entendem todo o meu processo, é muito incrível, fico mais feliz do que por mim. Se não fosse ela, não me reconheceriam. Ou, talvez, se reconhecessem, será que eu estaria pronta? Teria o que tenho?", questionou.