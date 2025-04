Paz a Zubeldía? Rival do São Paulo só perdeu 1 vez no ano e reúne medalhões

A vitória do São Paulo sobre o Santos deu uma dose de alívio ao técnico Luis Zubeldía, que viu a pressão diminuir após uma sequência de tropeços na temporada. O próximo adversário do Tricolor, no entanto, faz um 2025 quase perfeito e reúne um elenco recheado de medalhões.

Paraguaios em alta

O Libertad, que recebe o time brasileiro amanhã pela Libertadores, perdeu apenas uma vez no ano. Em 18 jogos, a equipe treinada por Sergio Aquino, que é líder isolada do Campeonato Paraguaio, venceu 13 vezes.

Curiosamente, a única derrota do clube em 2025 ocorreu no último fim de semana — e em casa: o Guaraní aplicou 3 a 1 no adversário e alcançou a vice-liderança do torneio nacional.