Os campeões mundiais de 2023 perdem pela quinta vez seguida

Guardiola corre riscos?

Não!

Ele acaba de renovar contrato até 2027.

E prometeu que se o City for punido com rebaixamento por descumprir o fair play financeiro, seguirá no comando do time, seja em que divisão for.

Feliz, evidentemente, ele não está. Mas perde com extrema elegância, não reclama da arbitragem, nem dá piti na beirada do gramado com seus comandados.

Hoje tomou foi chuva, muita chuva gelada como habitual na cinzenta cidade de Manchester.