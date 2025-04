Por que os últimos cinco técnicos da seleção estão sem emprego no momento

O interesse atual do Corinthians é a possibilidade sobre a mesa do treinador.

Dinizismo não emplacou

Fernando Diniz estava na seleção ao mesmo tempo em que treinava o Fluminense. Foi campeão da Libertadores e depois, no meio de uma crise política da CBF, foi demitido. O plano a longo prazo já não seria ele mesmo. A ideia era esperar Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Mas o italiano até hoje não veio. E Diniz também não engrenou nos seis jogos que fez com a seleção.

Nos meses seguintes, Diniz viu o trabalho derreter no Fluminense. Ganhou a Recopa, mas teve um início terrível no Brasileirão em 2024. Deixou o time ameaçado de rebaixamento. Depois, no Cruzeiro, a equipe também não rendeu. Perdeu fôlego na reta final do campeonato, foi vice-campeão da Sul-Americana e ficou fora da Libertadores.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, durante jogo contra o Flamengo Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Pessoas próximas ao treinador dizem que ele está com muita calma para definir o futuro na carreira. Quer algo com um grau de certeza e uma conexão com a diretoria que o contratar, para que a filosofia do clube case com o que ele pensa sobre o futebol. Diniz chegou a ser sondado por um clube mexicano, mas não se interessou.